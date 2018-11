Mercoledì 21 novembre alle ore 19 continua il ciclo di incontri al Museo dell’Accademia Ligustica in largo Pertini 4 dal titolo “Un cocktail durante la réclame – Spunti sulla pubblicità in televisione” con degustazione di un cocktail a tema. L’appuntamento sarà dedicato al Brandy, alla musica classica e agli spot.

Un aperitivo ideato ad hoc, realizzato da Jonathan, barman di Les Rouges, si abbinerà alla rassegna di pubblicità che Dario Bonuccelli, pianista, racconterà attraverso le parole e le note del suo pianoforte a coda. Colonne sonore originali o arrangiamenti ad-hoc per la pubblicità, come la romanza di Beethoven ripensata per la pubblicità di un famoso Brandy nel 1974 da James Last, saranno il fil-rouge di una serata che vuole giocare con “la classica” per comprendere che il divertimento è un passaggio imprescindibile per conoscere e capire.

Il ciclo è realizzato in collaborazione con l’Associazione Teatro Carlo Felice. La donazione minima per l’evento devoluta alle attività di valorizzazione del museo è di 10 €, cocktail compreso, ideato da Les Rouges. Prenotazioni vivamente consigliate.

L’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle attività all’interno del museo è portata avanti dagli Amici dell’Accademia Ligustica, associazione che vive del supporto di privati, delle aziende e delle fondazioni che credono nella sopravvivenza e nello sviluppo del Museo dell’Accademia Ligustica, la collezione pubblica più antica della città di Genova.