Un nuovo ciclo dedicato al Trio di Beethoven

Genova. Definito dal Washington Post “uno dei migliori Trii con pianoforte oggi in attività”, l’Atos Trio ha conquistato il primo premio al prestigioso concorso americano Kalichstein-Laredo-Robinson e ottenuto il riconoscimento della BBC quale New Generation Artists.

Proprio l’Atos Trio inaugura un nuovo ciclo dedicato al Trio con pianoforte di Beethoven. Durante l’arco della propria carriera, il genio di Bonn scrisse dodici Trii per pianoforte, violino e violoncello che rappresentano una sorta di laboratorio di sperimentazione delle innovazioni che avrebbero trovato espressione più compiuta nelle sinfonie e nei concerti. Con Beethoven il Trio, conosciuto all’epoca per lo più come Divertimento, viene totalmente ripensato, assumendo i connotati di un lavoro concertistico.

Inizio alle 21, biglietti da 26.50 euro.