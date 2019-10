Tutti \"pu-pazzi\" per le marionette - evento gratuito

Prenotazione obbligatoria al seguente link: http://bit.ly/19-26ottVisitaMarionette

Il gufo Melchiorre, la pecorella Erminia ed i loro amici guideranno i bimbi alla scoperta del Museo e dei segreti delle Marionette

COSA: Visita guidata per tutti, consigliato per famiglie con bimbi dai 4 anni in su

DOVE: Museo di Paleontologia – Palazzo Balbi Via A. Gavino 144 Campomorone (GE)

COSTO: GRATUITO

DURATA: 1 ora

Almeno un accompagnatore deve essere presente durante l’attività. Le prenotazioni si chiudono alle ore 17 del giorno precedente.

Per informazioni genova@assosisatticamuseale.it – 3348053212