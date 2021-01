Tutti i segreti dello scrittore in due incontri con Sara Rattaro

Breve ma intenso corso di scrittura creativa online con Sara Rattaro, Premio Bancarella (2015), affermata e pluripremiata scrittrice.

Iscrizioni entro il 4 febbraio.

Il corso di scrittura creativa “Come si scrive un racconto” sarà condotto dalla scrittrice Sara Rattaro, Premio Bancarella 2015, il 6 e 7 febbraio 2021 sulla piattaforma Meet.

Come lei stessa spiega: “In questo breve ma intenso corso di scrittura proverò a svelarvi qualche trucco su come strutturare una trama che incolli il lettore alle vostre pagine, su come fa vivere personaggi indimenticabili e descrizioni che sappiano stimolare emozioni e ricordi”.

Il principale compito di uno scrittore è quello di creare una storia talmente intensa da far dimenticare la realtà di ogni lettore. L’empatia che si crea tra lo scrittore e i suoi lettori ha però un equilibrio delicato. Se spingiamo troppo sulle emozioni rischiamo di diventare melodrammatici ma se ci tratteniamo troppo scriveremo allora una storia senz’anima.

L’abilità di uno scrittore è quella di saper dosare tutti gli ingredienti in modo sapiente e per farlo ha bisogno non solo di conoscere la storia e i suoi personaggi ma anche di fidarsi di loro.

Sara Rattaro in quattro ore di lezione ci insegnerà come dosare bene tutti questi ingredienti trattando questi argomenti:

Come affrontare la grande sfida di raccontare una storia. Dall’idea alla trama.

La trama – vi racconto una storia e proveremo insieme a trasformarla in una trama avvincente.

Il personaggio: come creare un protagonista indimenticabile ma soprattutto come spingere il lettore a conoscerlo.

Tante piccole cose da sapere: tutti i dettagli che è meglio portarsi dietro quando decidiamo di dar vita a un racconto.

La proposta si rivolge a tutti gli interessati che hanno l’interesse ad approfondire la materia.