Turtle Sex #3 – Marmeria Wo Land Bonfim

Il 16 Marzo Wo Land e Bonfim presentano e ospitano tutti gli artisti di Genova che suonano e vivono regolarmente lo spazio di Marmeria Studio, i concerti iniziano alle 21:30

FRANCESCO PARANOIA – ICONA – DORKA – HORROR MANIAC – MNT – DATA WIPE – JONSEE – TENKY – GIANPAOLO MANTOVANI

Wo Land è un progetto nato nel 2011 per mano di un gruppo di artisti italiani, sorto come una terra creativa da raggiungere, uno spazio dove praticare la libertà, la creatività e la produzione di progetti visivi e audio, al fine di modificare la percezione della realtà e di liberarla. Immagini, parole, suoni e azioni hanno lo scopo di richiamare una dimensione diversa, quella magica, in cui tutti gli input di percezione si fondono come ponti per raggiungere qualcos’altro.

La parola tedesca “wo”, in italiano, vuol dire “dove”.

La città di Genova, offre molti di questi dove.

Nei dintorni del Cimitero Monumentale di Staglieno, c’è Marmeria Studio, un laboratorio dove il collettivo Wo Land lavora, dove si può produrre materiale sonoro, mettere a disposizione e disporre di contenuti, nuove conoscenze e risorse.

Sulla passeggiata di Nervi, invece, c’è un locale storico di Genova che si chiama Bonfim.

E lì, ogni tanto, c’è Wo Land e ci sono i suoni di Wo Land.

FRANCESCO PARANOIA

Chitarra e voce

cantautore genovese propone brani inediti dal suo disco “devastazioni & bellezza” testi in italiano a metà fra introspezione e versi d’amore



ICONA

Grunge

voce, chitarra, basso, batteria



DORKA

Esegue pezzi dal disco Lodger di David Bowie

Casio CT 460 vintage keyboard



Horror Maniac

Synth wave

Laptop, Scratch



MNT

Trio Impro

Gabriele Morelli – Sax

Margherita Nigro – Violino

Matteo Traverso – Live Electronics



Data Wipe

No Rave

Live Set



Jonsee

Meditation Electronique



Tenky

Hhhhhhhhhhh

Dj Set



GIANPAOLO MANTOVANI

Sun Generation recordings

Dj set



