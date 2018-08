Tullio Solenghi in “Decameron – Un racconto italiano in tempo di peste”

“Decameron un racconto italiano in tempo di peste” con Tullio Solenghi, una produzione di Teatro Pubblico Ligure progettata e diretta da Sergio Maifredi, giovedì 26 luglio è ospite della XXVIII edizione della rassegna “Ridere d’agosto”, organizzata dal Teatro Garage al Genova Porto Antico, in piazza delle Feste.

Lo spettacolo nel 2015 è andato in scena in una prima versione al Teatro Politeama Genovese e negli anni successivi ha collezionato più di duecento repliche in tutta Italia. Il Decameron è stato affrontato da Maifredi in collaborazione con lo scrittore Gian Luca Favetto e con la consulenza letteraria di Maurizio Fiorilla, ricevendo il patrocinio dell’Ente Nazionale Boccaccio.

Tullio Solenghi restituisce la lingua originale di Giovanni Boccaccio rendendola accessibile e comprensibile come fosse la lingua di un testo contemporaneo. Uno spettacolo divertente e colto davvero per tutti. Tullio Solenghi affronta la lettura interpretata di sei tra le più note novelle: Chichibio e la gru, Peronella, Federigo degli Alberighi, Masetto di Lamporecchio, Madonna Filippa, Alibech.

“ Il nostro lavoro – dichiara Maifredi – non è stato attualizzare Boccaccio, ma conservarne e curarne il suo essere contemporaneo. Quindi: non trasferirlo nel nostro tempo, ma mantenerlo contemporaneo a noi. L’essere contemporaneo ha bisogno della giusta distanza. Boccaccio ha il merito di aver elaborato il primo grande progetto narrativo della letteratura occidentale, inserendo i cento racconti in un libro organico capace di rappresentare, la varietà e complessità del mondo. A tutti è concessa una storia, dai re agli operai”.

Progetto e regia Sergio Maifredi

In collaborazione con Gian Luca Favetto, Consulente letterario Maurizio Fiorilla

Intero 18,00 ridotto 16,00

La biglietteria è collocata all’ingresso della Villa Imperiale e della Piazza delle feste ed apre a partire dalle 20

Prevendite: Teatro Garage via Repetto 18 r. canc. – 16143 Genova