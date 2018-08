trovalabottega, caccia al tesoro nei locali storici genovesi

Genova. Alla scoperta di 25 botteghe storiche della città con la caccia al tesoro che guida i partecipanti attraverso il patrimonio di cultura, commercio e artigianato della città vecchia. Per orientarsi i partecipanti useranno twitter, per postare le proprie immagini instagram.

Sabato 27 giugno arriva a Genova #trovalabottega la prima caccia al tesoro social ambientata nelle botteghe storiche genovesi. L’evento si terrà dalle 16 alle 19 con partenza e arrivo da Palazzo Rosso, in via Garibaldi.

In palio numerosi premi: una notte in albergo 5 stelle di Genova, cene in ristoranti del circuito Genova Gourmet, una gita in battello per fare whale watching e biglietti per la visita all’Acquario di Genova.

Possono partecipare solo i primi 100 iscritti all’evento.