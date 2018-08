Trio Montrose protagonista al Carlo Felice

Genova. Fondato nel 2014, il Trio Montrose nasce dal rapporto prolungato e proficuo fra il pianista Jon Kimura Parker e il Quartetto di Tokyo: il violinista Martin Beaver e il violoncellista Clive Greensmith hanno fatto parte per oltre un decennio del celeberrimo ensemble più volte presente nei cartelloni dei concerti della Gog, scioltosi nel 2013 dopo più di quarant’anni di prestigiosa attività musicale in tutto il mondo.

Il Trio prende il nome dal Château Montrose, un vino di Bordeaux molto apprezzato dai tre solisti e, nonostante la recente fondazione, si è rapidamente contraddistinto grazie alle sue esibizioni di massimo livello.

Al concerto di lunedì 19 marzo il trio suonerà i brani Trio in mi maggiore Hob. XV:28 di Franz Joseph Haydn, Trio in mi minore op. 67 di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič, Trio in re minore op. 49 di Felix Mendelssohn-Bartholdy.

Inizio alle 21, biglietti a partire da 26,50 euro.