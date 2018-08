Due band che hanno fatto la storia del Rock Progressivo Mondiale e due gruppi che da molti anni ci fanno rivivere le loro magiche, stesse atmosfere. Per la prima volta insieme e per un sabato sera a dir poco indimenticabile. Info e prenotazioni: manda un sms o un whatsapp al 328 3177555.

prevendita ufficiale presso Disco Club in Via san Vincenzo, 20.

Costo del biglietto 12 euro