Tre venerdì in jazz (e un’anteprima) a Chiavari

Chiavari. A Chiavari nell’aria c’è voglia di jazz. Torna a grande richiesta la rassegna musicale dedicata alle sonorità afro-americane organizzata da “BlueArt Management” di Rosario Moreno, con il patrocinio del Comune di Chiavari e della Regione Liguria. La Città dei Portici torna ad essere sotto i riflettori della cultura, con un appuntamento di prestigio, che già nelle passate edizioni, ha attirato migliaia di persone per assistere alla magia dei concerti sotto le stelle, in piazza Fenice, cuore del centro storico.

Anche per questa edizione si attendono grandi numeri e l’attenzione della critica di settore, che nelle passate edizioni aveva dimostrato di apprezzare il festival chiavarese. Saranno tre gli appuntamenti con “Jazz on Air” in tre diversi venerdì del mese di agosto, sempre ad ingresso libero e con inizio alle 21.30: venerdì 12 agosto (Francesca Tandoi European Trio), venerdì 19 agosto (Max Ionata Hammond Trio e Lorenzo Tucci Sparkle Trio) e venerdì 26 agosto (Fabio Giachino Trio feat. Fabrizio Bosso), anche se, a dire il vero, i concerti saranno 4 (la serata del 19 prevede un doppio concerto) e il festival sarà preceduto da una sorpresa ovvero la proiezione del film “Enrico Rava. Note necessarie” alla presenza del musicista e della regista l’11 agosto.