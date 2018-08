Tre emigranti palestinesi gli Ingannati di Nicola Pannelli

Genova. Decimo appuntamento con la stagione teatrale 2014/2015 a cura di Narramondo Teatro all’Altrove, stavolta con uno spettacolo interamente prodotto dalla compagnia di Nicola Pannelli: si tratta di Ingannati, in scena venerdì 17 e sabato 18 aprile (ore 21).

Tratto da uno dei più famosi romanzi della letteratura araba contemporanea, Uomini sotto il sole di Ghassan Kanafani, è la storia di tre emigranti palestinesi clandestini che, chiusi dentro un’autocisterna, cercano di attraversare il deserto per raggiungere il Kuwait e con esso una nuova vita.

Il testo è una chiave d’accesso a luoghi di asperità e dolcezza dove vive la propria e attualissima tragedia un popolo intero. Chi vuole conoscere quell’umanità e comprenderne a fondo le ragioni, chi vuol sentir battere il cuore pulsante, poetico e tragico della questione palestinese, non può non conoscere Ghassan Kanafani, attivista politico impegnato per la causa del suo popolo che morì nel 1972 a seguito di un attentato.

Ingannati vede Nicola Pannelli in doppia veste di interprete e regista, mentre Carlo Orlando ha collaborato alla regia.

Biglietti a 10 euro.