Tre anni di moda handmade a Genova

Genova. Giovani, tante idee ed ago e filo in mano. Questa è La Mafalda, brand tutto al femminile che crea capi totalmente a mano. Nato a Genova, quest’anno compie 3 anni, anni di sfide e conquiste, per far emergere una moda slow fatta di capi unici.

Una moda semplice ma con carattere, pensata dalle ideatrici del brand, Ilaria Ragusa e Giulia Merega, per valorizzare l’unicità del fatto a mano e di ogni donna in alternativa ai capi omologati e in serie delle catene dell’abbigliamento.

Questo traguardo si festeggerà con l’evento “Unica come un fiore festeggia con stile” che si terrà il 13 aprile, dalle ore 10 alle ore 20, presso lo Showroom di Studio 3 (in via San Martino 118rosso ). Qui saranno presentati i capi delle nuova collezione primavera estate 2019 e durante la giornata sarà possibile condividere un’esperienza di shopping consapevole, scoprire le tappe del brand, curiosità inedite, i suoi progetti futuri e brindare insieme. Protagoniste della giornata, saranno le gonne puff, modelli storici della Mafalda, proposti per l’evento con tessuti inediti in tributo a questo traguardo.