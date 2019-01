Tra solidarietà e rivalità, Colombo e Consoli portano in scena \"Due donne e un delitto\" al Teatro Instabile

Genova – Domenica 3 febbraio (ore 21) al Teatro Instabile (via Antonio Cecchi 19/r) va in scena la prima di “Due donne e un delitto”, spettacolo giallo/comico diretto e interpretato dall’attrice Martina Consoli e Francesca Colombo, attrice, modella e influencer genovese. Scritto da Valentina Capecci, “Due donne e un delitto” (già sold out per la prima di domenica 3 febbraio) andrà in scena anche domenica 10 febbraio (ore 21), sempre al Teatro Instabile. Lo spettacolo ha il patrocinio della Federazione Italiana Donne Arte Professioni Affari (Fidapa).

“Due donne e un delitto” vede contrapporsi Carla (Francesca Colombo), giornalista molto intelligente ma inconcludente e Viola (Martina Consoli), femme fatale nata sotto una buona stella e sposata con un uomo facoltoso. «Ma non è tutto oro – anticipa Francesca Colombo, regista e interprete con Martina Consoli – quel che luccica: Carla e Viola si trovano improvvisamente a dover affrontare un problema che, tra suspense e ironia, tenteranno di risolvere». L’arrivo nel cuore della notte di Viola a casa di Carla mette a dura prova il loro rapporto e, tra incomprensioni, tranelli, bugie e vecchi dissapori, le due amiche affrontano gli enigmi di un delitto, che potrebbe cambiare la vita di entrambe. «”Due donne e un delitto” – aggiunge Martina Consoli – nasce insieme a Francesca, dal desiderio di creare qualcosa di genuino, in totale autonomia. Il sogno si è poi realizzato grazie alla combinazione di un testo brillante, scritto dall’impeccabile Valentina Capecci, e dell’aiuto di una grande amica, Eleonora Oddone, assistente alla regia. Senza dimenticare l’appoggio morale e pratico di Antonella Castagnino, direttrice del “Palcoscenico” di Genova, luogo in cui Francesca ed io ci siamo conosciute, formate e ritrovate».

Una necessità, quella di tornare a teatro, nata dopo anni tra cinema e set fotografici. «Nonostante abbia iniziato la mia carriera – aggiunge Colombo – a teatro da molto piccola, questo spettacolo rappresenta per me un nuovo, e molto significativo, esordio». Colombo, infatti, muove i primi passi a Genova, ma la sua carriera decolla tra Milano e Roma, dove si impone anche come webstar, fotomodella e influencer su Instagram, social newtork sul quale oggi conta più di centomila follower. “Due donne e un delitto” vede il ritorno nella Superba anche di Martina Consoli, dopo la formazione all’SDM (la Scuola del Musical) di Milano e al Duse International di Francesca De Sapio e Vito Vinci di Roma, e le molteplici esperienze teatrali che l’hanno vista calcare numerosi palcoscenici dello Stivale. «Ritorno nella mia città – conclude Martina Consoli – e lo faccio nel modo migliore: fianco a fianco a una grande amica e collega. Ci siamo rimboccate le maniche per metterci in gioco a trecentosessanta gradi, non solo come attrici ma anche come registe e produttrici, riuscendo a creare un’occasione proprio dove abbiamo mosso i primi passi, il che è confortante e stimolante allo stesso tempo».

Per ulteriori prenotazioni e ulteriori informazioni sui biglietti: https://duedonneeundelitto.wixsite.com/genova