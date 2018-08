Tour Mulino Bianco 2018

Genova. Imparare a leggere correttamente le etichette presenti sulle confezioni, conoscere l’origine e gli usi più comuni degli ingredienti, scoprire alcuni piccoli segreti per rispettare l’ambiente e persino “entrare virtualmente” in uno stabilimento per vedere, passo dopo passo, come nasce un prodotto Mulino Bianco.

Sono solo alcune delle nuove iniziative dell’edizione 2018 del Tour Mulino Bianco, che apre le sue porte ad adulti e bambini nell’affascinante cornice del Porto Antico di Genova, dal 20 al 22 aprile.