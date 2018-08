Tour guidati nei presepi genovesi

Genova. C’è un filo che unisce il Natale di Genova e Napoli: è la tradizione del presepe, che dal Seicento si rinnova ogni anno,. Un’antica e consolidata consuetudine da aver dato vita, nel Settecento, alla scuola genovese, caratterizzata per la minuzia e la pregevolezza dei materiali usati (dal legno alla ceramica, ma, anche, alla carta adoperata per produrre raffinate sagome disegnate) con cui venivano rifinite, nei minimi particolari, le statuine.

Per far conoscere questo tesoro di cultura e arte ai genovesi e ai turisti, l’assessorato al Turismo ha organizzato delle visite guidate alla scoperta dei presepi genovesi.

Si comincia lunedì 18 dicembre e si prosegue per tutto gennaio. Gli itinerari sono due, della durata di due ore e mezza circa ciascuno. La partenza è sempre dall’ufficio Iat di via Garibaldi 12R alle ore 15, e il tour è disponibile in lingua italiana, inglese e francese.

IL PRIMO PERCORSO

Prevede la visita al Presepe allestito presso il Santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara (La Madonnetta), che sarà raggiunto attraverso un suggestivo mezzo di trasporto locale, ovvero la funicolare Zecca-Righi. Il celebre presepe de La Madonnetta vanta meravigliose sculture lignee e in costume del XVII e XVIII secolo, prodotte a Genova da grandi artisti come Gaggini e Maragliano e si distingue per un’ambientazione assolutamente originale, destinata a ricreare luoghi e monumenti genovesi. L’itinerario prosegue con la visita al Presepe della Chiesa S. Filippo Neri. A seguire si raggiungerà il Presepe della Basilica S. Maria delle Vigne e il Presepe allestito nel Chiostro dei Canonici del Museo Diocesano, che propone originali statuine in cartapesta.

Questo itinerario è previsto nei seguenti giorni: lunedì 18, mercoledì 20, venerdì 22, mercoledì 27, venerdì 29 dicembre 2017, mercoledì 3, venerdì 5 e venerdì 12, 19 e 26 gennaio 2018

IL SECONDO PERCORSO

Inizia dal celebre Presepe biblico animato realizzato da Franco Curti, situato all’interno del Museo dei Beni Culturali Cappuccini, che in questo periodo ospita la mostra “I Presepi dei Cappuccini della Liguria. Storia delle tradizioni del presepe”.

All’interno degli spazi museali, infatti, sarà possibile ammirare una prestigiosa selezione di statuine da presepe provenienti da alcuni conventi cappuccini del territorio ligure e del basso Piemonte.

L’itinerario proseguirà con la visita al Presepe della Chiesa di San Donato, che accoglie statue artistiche dei ceramisti liguri, il Presepe della Cattedrale di San Lorenzo, disponibile a partire dal 24 dicembre con il Gruppo marmoreo con Bambino, Giuseppe, Maria e pastore in atto di omaggio e il Presepe con figure napoletane (XVIII sec.) dono del Maestro Mario Porcile, il Presepe della Basilica S. Maria delle Vigne e della Chiesa di Santa Maria Maddalena.

Le date: martedì 19, giovedì 21, martedì 26, giovedì 28 dicembre 2017, martedì 2, giovedì 4 e sabato 6 gennaio 2018

Il biglietto per partecipare al tour guidato è in vendita presso gli Uffici IAT del Comune di Genova e online sul sito www.visitgenoa.it al costo di 12 euro, intero, e di 10 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. Gratis per i bambini fino ai 5 anni.