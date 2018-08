Torna il corso gratuito \"Vivi la voce\" alla scuola Liguriattori

Ridurre la cadenza genovese. Riscaldare la voce prima di un discorso importante. Rendere il suono più morbido e espressivo. Venerdì 3 marzo dalle ore 20.00 alle 22.30, alla scuola di Recitazione e Comunicazione LiguriAttori di piazza Sturla 1, è in programma il corso gratuito “Vivi la voce”. A condurlo l’attrice, presentatrice e doppiatrice, nonché direttrice della scuola, Federica Ruggero. «Il corso, gratuito e aperto a tutti, spiega come iniziare ad utilizzare la propria voce in modo più consapevole, sfruttandone al meglio le potenzialità – racconta Ruggero – la voce è un grande e potente strumento che se usato bene aumenta la nostra autorevolezza e il nostro fascino. Tante persone mi dicono di non essere soddisfatte del loro timbro, suono… e a queste persone normalmente chiedo: Quanto tempo hai dedicato alla cura della tua voce? Di solito la risposta è negativa: La voce però può essere resa più armonica, può essere migliorata».

«Dedico questo corso proprio a chi non ama risentirsi nei messaggi vocali o nelle registrazioni, a chi vuole modulare meglio il proprio tono o ha necessità di non affaticarsi vocalmente, o semplicemente per chi vuole conoscere le tantissime potenzialità del nostro strumento espressivo più efficace», continua Ruggero.

Il corso è gratuito per gli associati LiguriAttori, per i non associati è necessario sottoscrivere la Tessera Associativa del valore di 15 euro che permette di partecipare gratuitamente a corsi ed eventi che l’associazione riserva esclusivamente ai propri tesserati.

Per partecipare al corso è necessario prenotarsi mandando una mail a liguriattori@gmail.com oppure telefonicamente al numero 370.32.86.487