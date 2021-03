Torna Armando, la voce dell’ignoranza: il talk show più irriverente di Genova

Genova. Dopo oltre un anno di stop torna Armando, il programma-show più irriverente di Genova, con nuovi ospiti ‘senza filtro’ e il consueto format che “da voce all’ignoranza”, anche se da remoto, per questa prima edizione nell’era covid.

“E speriamo che sia anche l’ultima in queste modalità – ci racconta Nicolas Vigliotta, ideatore dello show e conduttore insieme alla mascotte Armando – è stato un anno difficilissimo per tutto il grande settore dello spettacolo, della musica live, del teatro e della cultura. Chi sale sul palco sa quanto è difficile farlo senza il pubblico, senza gli applausi o senza i fischi, insomma quel contatto umano che è connaturato al fare spettacolo”.

Nonostante tutto, però si torna in scena: “Non abbiamo alternativa, non possiamo fermarci portiamo avanti quello che crediamo saper fare, ma ci arrangiamo come tanti imprenditori e lavoratori si sono adattati in questi mesi – sottolinea Vigliotta – teniamo duro”.

Il programma, ispirato ai late-night talk show statunitensi come il ‘Late Show di David Letterman’ o la versione italiana di ‘E poi c’è Cattelan’ vede Nicolas Vigliotta, ideatore, autore e conduttore dello show, intervistare alla scrivania ospiti rigorosamente Liguri che prenderanno parte a situazioni parodistiche fino alla perfida domanda della mascotte Armando

Dopo i comici Ceccon e Balbontin ed Enzo Paci, il cantautore Zibba e la show girl Serena Garitta, la band dei Meganoidi, i comici Fabrizio Casalino e Alessandro Bianchi e gli chef e food influencer Valentina Scarnecchia e Mattia Poggi, la Iena Cizco, la pornostar Michelle Ferrari, la mitica cantante dialettale Franca Lai, il tronista e opinionista di uomini&donne Jack Vanore chi saranno i nuovi ospiti?

Per la puntata di sabato 13 Marzo ci saranno: Fabio Alisei speaker di Radio105, il rocker Pino Scotto e la bellissima campionessa olimpica Silvia Salis, il registra Fausto Brizzi. Ma non mancheranno le sorprese, come al solito.

L’appuntamento è per sabato 13 marzo alle ore 21 circa sulla pagina facebook del programma, con il biglietto virtuale da 9,90 euro, e sarà comunque godibile anche nelle giornate seguenti “Forza e coraggio – conclude Vigliotta – io non vedo l’ora di tornare dal vivo, ma anche questo è modo per esserci, e di questi tempi…”