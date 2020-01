TooRNA in Val Polcevera. Una festa per grandi e piccini.

La Befana è passata e ha spazzato via le feste ma, nella calza, c’è ancora una sorpresa: l’evento di presentazione di TooRNA il 12 gennaio al Dopolavoro Ferroviario con laboratori gratuiti per i bambini di tutte le età.

Anno nuovo, vita nuova e, per dare nuova vita agli oggetti per bambini, cosa c’è meglio di TooRNA? Ecco perché Triciclo ha organizzato una grande festa per presentare la web-app alla Val Polcevera. Sarà un’occasione per riunirsi e per regalare ai suoi cittadini questo strumento dalla valenza economica, ecologia e sociale. TooRNA è una web-app gratuita ideata dai volontari di tRiciclo, sviluppata con il contributo e supporto di Comune di Genova e AMIU, il sostegno di Associazione Open Genova e realizzata dall’azienda informatica DotNext che permette ai genitori di creare una rete di conoscenze, incontrarsi, risparmiare e allungare il ciclo di vita di oggetti, vestiti e accessori per la fascia 0-12 anni e premaman. Un progetto interamente genovese, una web-app completamente gratuita in cui è possibile regalare, prestare o ricevere in regalo o in prestito tutto ciò che può servire ai bimbi fin dalla nascita (e anche un po’ prima).

L’evento era già previsto e attesissimo per il 24 novembre scorso ma era stato rimandato a causa delle terribili condizioni meteo che avevano messo a dura prova il quartiere. I volontari di tRiciclo non demordono e, fedeli al pay-off della app “di nuovo è meglio che nuovo” hanno organizzato un nuovo appuntamento domenica 12 gennaio, dalle 15:30 al Dopolavoro ferroviario di via Roggerone, 8.

Si parlerà di riduzione dei rifiuti legati al mondo dell’infanzia, di economia circolare e di stili di vita consapevoli, ci saranno laboratori gratuiti per i bambini e i genitori potranno provare TooRNA affiancati dai volontari di tRiciclo, gli “AmbasciaTooRNA”. Non mancheranno occasioni di confronto con le istituzioni, come il Comune di Genova, Municipio V Val Polcevera che ha garantito all’evento il Patrocinio e la partecipazione finanziaria e le Associazioni che lavorano sul territorio.

L’utilizzo di TooRNA da parte delle famiglie permette di aumentare i cicli di vita degli oggetti per l’infanzia, creare una rete di genitori attenti all’ambiente e stimolare l’emulazione con un effetto educativo importante verso i figli. Senza dimenticare il risparmio: nel primo anno di vita, TooRNA ha permesso alle famiglie genovesi di risparmiare circa 15.000 euro, stimando acquisti di usato.

Uno dei punti di forza della web-app è la possibilità di realizzare scambi asincroni, grazie alla rete di oltre 30 esercenti genovesi, i Punti TooRNAqui, che volontariamente e a titolo gratuito aderiscono al progetto mettendo a disposizione il loro spazio fisico, fungendo da punto di consegna e ritiro degli oggetti. La maggior parte dell’utenza, degli scambi e dei punti TooRNAqui ad oggi si concentrano nel centro città.

Con il lancio di TooRNA in Val Polcevera si diffonderà questo efficace strumento, in un percorso che è già iniziato dal basso con il coinvolgimento di due punti TooRNAqui in zona e con un primo incontro con alcuni genitori in primavera. In questo senso, oltre all’evento del 12 gennaio, tRiciclo intende realizzare sul territorio della Val Polcevera una campagna di comunicazione specifica, che include anche altri micro-eventi di promozione, pensati per la partecipazione dei genitori con bambini e chiamati TooRNAcafé. Gli incontri si svolgeranno nelle scuole del territorio e presso realtà associative, culturali o anche commerciali. Un altro obiettivo importante per favorire gli scambi sarà l’ampliamento della rete di punti TooRNAqui in zona, grazie anche alla collaborazione con il Municipio V Val Polcevera.

Ma non andiamo troppo avanti e torniamo al 12 gennaio quando l’Associazione porterà a Rivarolo laboratori, giochi, un brindisi di compleanno tardivo della web-app presentata ufficialmente a settembre 2018 a Palazzo Reale e una premiazione finale con prodotti di aziende, cooperative e artigiani amici dell’ambiente. Non mancheranno, poi, i momenti di approfondimento insieme alle autorità che hanno supportato il progetto, alle Associazioni e ai professionisti che l’hanno promosso e sostenuto, e, soprattutto, ai genitori che verranno a conoscerla e a provarla.

Ecco il programma completo:

PRESENTAZIONE PER I GENITORI – dalle 15:30

Introduzione – Maria Rosa Tommasomoro / Assessore Municipio V Valpolcevera

TooRNA si presenta – Valentina Stoppani / tRiciclo – Bimbi a basso Impatto

Usiamo TooRNA insieme! – AmbasciaTooRNA / tRiciclo – Bimbi a basso Impatto

Parliamo di futuro – Francesca Posenato / We Love Moms

Matteo Campora / Assessore all’Ambiente del Comune di Genova

Premiazione degli utenti più virtuosi del primo anno di TooRNA

LABORATORI PER I BAMBINI – dalle 15:30

Babywearing for kids – Ninnamì / per bimbi che camminano di tutte le età

Costruiamo insieme – We Love Moms – Sulla Buona Strada / 3-6 anni

Ri-Creiamo gli animali con la carta e con lo yoga – tRiciclo / 5-10 anni

La partecipazione è gratuita, ma è necessario iscriversi a questo link

che si trova anche sull’evento fb dedicato nella pagina di tRiciclo

https://www.facebook.com/events/577779209637375/