Tommy, l’album degli Who rivive in un live a Genova

Genova. Tommy in concert è la riedizione in versione concerto-live di “Tommy”, l’album degli Who,considerato la prima opera rock di tutti i tempi. L’evento è in programma in piazza delle Feste al Porto Antico domenica 7 agosto alle 21.30.

Il progetto prevede l’esecuzione di una band di 6 elementi, la Too Little Time Band, coadiuvata da otto cantanti, tra cui spiccano nomi noti al panorama musicale italiano: Aldo De Scalzi, Paolo Bonfanti, Roberto Tiranti.

Il prezzo del biglietto è di 12 euro più prevendita o 15 euro la sera stessa dello spettacolo.