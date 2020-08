La galleria ABC-ARTE inaugura venerdì 8 Ottobre dalle ore 18.30 “Tomas Rajlich: Black Paintings 1976-79”, un’ampia mostra dedicata al lavoro di Tomas Rajlich. Intesa come una retrospettiva parziale, l’esposizione si concentra in particolare su un ciclo di opere originariamente esposte a fine anni Settanta in una personale al Gemeentenmuseum dell’Aia e che arriva al termine di un periodo che aveva visto l’artista svolgere un’indagine approfondita sulle potenzialità del colore nero in dialogo con l’approccio geometrico che hanno fatto di Rajlich uno dei protagonisti della Pittura Fondamentale Europea.

Fedele all’idea del monocromo e interessato a un’interpretazione “fondamentale” dell’estetica minimalista, l’avvicinamento di Rajlich alla pittura ha coinciso con un momento storico in cui l’avvento dell’arte concettuale sembrava averla relegata a una posizione di secondo piano. Partendo da un nucleo di opere caratterizzate da un aspetto industriale e una qualità modulare, Rajlich ha successivamente intrapreso una strada volta a esplorare la combinazione dell’impersonale, il gesto e la creativa forza della luce. Quest’ultima si abbina a diverse variazioni di intensità e colore, modificando radicalmente la superficie del quadro e mettendo in evidenza la qualità bi-dimensionale dell’oggetto.

Il gruppo di lavori che formano “Black Paintings” testimonia uno dei momenti più importanti nel percorso di Rajlich. Avendo esaurito la spinta che lo aveva portato a esplorare le possibilità rigorosamente monocromatiche della pittura, l’artista introdurrà successivamente l’oro nelle sue composizioni, continuando a stuzzicare la sensibilità dell’osservatore e a interrogare le potenzialità del quadro senza rinunciare ai principi fondanti della sua ricerca.

In occasione dell’apertura della mostra,verrà presentato un nuovo volume monografico dedicato all’artista nella collana bilingue italiano/inglese ABC-ARTE edizioni con testi di Flaminio Gualdoni e Michele Robecchi.

Tomas Rajlich: Black Paintings 1976-79

8 Ottobre 2020 – 7 Gennaio 2021

Orario: da martedì a sabato 9.30 – 13.30; 14.30 – 18.30

Domenica e Lunedì su appuntamento

ABC-ARTE

Via XX Settembre 11/A Genova

T.010.86.83.884

info@abc-arte.com

www.abc-arte.com