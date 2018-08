TKC inaugura al Politeama con Funny Money

Genova. The Kitchen Company propone la prima edizione di “TKC Teatro della Gioventù Festival”, intitolata per quest’anno “Non ci resta che ridere”. Il primo dei sette spettacoli della compagnia in programma al Politeama Genovese è Funny Money.

Cosa fareste se, per sbaglio, la vostra 24 ore venisse scambiata con una valigetta uguale, ma stracolma di soldi? Ecco cosa accade alla vita del giovane Henry quando, di punto in bianco, diventa milionario per caso…

Inizio alle 21, biglietti da 5 euro.