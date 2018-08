The Strumbellas portano “Spirits” e il loro repertorio al Mojotic di Sestri Levante

Sestri Levante. Quando suoni per la prima volta un pezzo e tutto il pubblico presente ti segue cantando con te il ritornello, vuol dire che hai fatto centro. Questo è quello che è successo a The Strumbellas quando hanno presentato per la volta dal vivo il singolo Spirits. Ci sarà occasione di vederli dal vivo il 31 agosto, ospiti del Festival Mojotic, nell’ex convento dell’Annunziata alle 21.30. I biglietti costano 23 euro.

La band, composta dal cantautore Simon Ward (voce e chitarra), David Ritter (voce e tastiere), Jon Hembrey (chitarra solista), Isabel Ritchie (violino), Darryl James (basso) e Jeremy Drury (batteria), si forma nel 2008 a Toronto, in Ontario. Iniziano a farsi conoscere nel 2009 con un EP omonimo che riceve riconoscimenti da numerosi settimanali di Toronto.

Fin dagli esordi la band registra sold out sia nella città natale Toronto che durante i tour e nei festival estivi. Nel 2012 gli Strumbellas pubblicano il loro album di debutto My Father And TheHunter . È il 2013 quando viene pubblicato We Still Move On Dance Floors, secondo album che vede gli Strumbellas vincere sei premi tra cui il loro primo Juno Award. Nel maggio 2014 vincono il premio Sirius XM come band folk dell’anno e vengono nominati ai Polaris Music Prize. Nei primi mesi del 2015 gli Strumbellas tornano in studio per registrare il loro nuovo album con il produttore Dave Schiffman (Johnny Cash, Haim, Weezer).