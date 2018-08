The Joshua Tree Experience + Spirituals & Folk

Genova. Le splendide Voci e la magia degli Spirituals & Folk incontrano un Progetto Musicale Tributo ad uno dei periodi storici più importanti della storica Band Irlandese: gli U2, intrecciando i due loro Show in un unica grande Experience imperdibile!!!

Info e Prenotazioni presso i musicisti stessi o mandando un sms o un Whatsapp al 3283177555 oppure in prevendita da Disco Club in Via San Vincenzo.

Prezzo 10 euro