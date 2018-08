The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo per festeggiare 25 anni di carriera

Genova. Il trio comico per eccellenza e tra i più amati d’Italia organizza una grande festa al 105 Stadium. Aldo, Giovanni e Giacomo spengono 25 candeline: 25 anni di carriera, 25 anni di sorrisi e battute da trascorrere insieme al loro pubblico in un vero e proprio Best Of.

Sul palco gli intramontabili sketch che hanno fatto la storia del trio: I Gemelli, La Montagna, Pdor, Scuola di Polizia, Bancomat, Il museo d’arte moderna, Ajeje Brazorf, Il Viaggio potrebbero essere tra i protagonisti del live, mentre proiettati sullo schermo si potrà assistere alle scenette tratte dalla loro carriera televisiva e cinematografica: da Nico a Johnny Glamour, da Tafazzi a Rolando, dagli Svizzeri ai Bulgari.

Aldo, Giovanni e Giacomo saranno inoltre accompagnati dall’orchestra dal vivo Good Fellas.

Fuori abbonamento, biglietti a partire da 25 euro.

Inizio alle 21.