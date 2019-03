“The Art of the Brick” – Mostra d’arte contemporanea con i LEGO a Genova

“The Art of the Brick”, la prima grande mostra d’arte contemporanea che utilizza i mattoncini LEGO come unico mezzo artistico, nominata dalla CNN nella lista delle dieci mostre assolutamente da vedere, visitata da oltre cinque milioni di persone nel mondo, esposta in oltre cinquanta Paesi, arriva finalmente a Genova dal 12 marzo al 9 giugno. Allestita negli ampi spazi dei Magazzini del Cotone (Modulo 1), “The Art of the Brick” mette in mostra oltre 80 imponenti e affascinanti opere dell’artista Nathan Sawaya, creatore stesso dell’esposizione.

Nato negli Stati Uniti, Sawaya è il primo in assoluto ad aver portato i LEGO nel mondo dell’arte trasformando questo semplice gioco di costruzioni in opere capaci di ispirare e trasmettere emozioni. Che siano reali o immaginari, i personaggi e gli oggetti creati sono sempre sorprendenti e lasciano i visitatori senza parole. Le opere sono vere e proprie sculture in grado di trasmettere sentimenti, emozioni e stati d’animo. La capacità di trasformare un giocattolo comune in un’opera ricca di significato, commovente e a volte provocatoria, insieme alla perfezione spaziale e alla concettualizzazione dell’azione, rendono Sawaya uno degli artisti indubbiamente più innovativi di tutti i tempi.

La mostra ha coinvolto milioni di persone in tutto il mondo, appassionando grandi e piccini. Tra le sculture più interessanti le ricostruzioni, a volte reinterpretate, di capolavori universalmente riconosciuti: dalla “Monna Lisa” di Leonardo a “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer, passando per “Il bacio” di Klimt e “L’urlo” di Munch e le grandi opere come la Testa Moai, identica a quelle presenti sull’Isola di Pasqua, e il dinosauro a grandezza naturale.

Non mancherà l’area dedicata all’anima, alle opere frutto dell’immaginazione entusiastica dell’artista, come la celebre “Yellow”, protagonista della grafica identificativa della mostra, scultura iconica a grandezza naturale di un uomo che, aprendosi il petto, fa uscire dal suo interno migliaia di mattoncini LEGO® gialli come il sole. O come “My boy”, che ricorda, a ruoli invertiti, la “Pietà” di Michelangelo. E in questa sezione anche la maestosa installazione denominata “Division”: tante mani che escono da un fiume rosso, protese verso un volo di corpi. Contrapposizione di anime Inferno – Paradiso? Forse! Al pubblico libera interpretazione!

La mostra comprende infine una zona interattiva che invita i giovani, ma non solo, ad esprimere la propria creatività dando svago alla propria immaginazione.

Giorni e orari di apertura

La mostra è aperta tutti i giorni, inclusi i festivi:

dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 18

venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 20

Ultimo ingresso consentito in mostra un’ora prima dell’orario di chiusura

Prezzi biglietti

Intero 14 euro + prevendita

Ridotto generico (valido per over 65, under 12, cral convenzionati, media partners, disabili*): 12 euro + prevendita

Ridotto gruppi (per un minimo di 25 persone): 10 euro + prevendita

Ridotto scuole (per un minimo di 15 alunni): 8 euro + prevendita

Family pack da 3: (due adulti e un bambino o un adulto e due bambini): 36 euro + prev.

Family pack da 4: (due adulti e due bambini o un adulto e tre bambini): 44 euro + prev.

Open (per visitare la mostra in giorno ed orario a piacere): 16 euro + prev.

I bambini al di sotto di 3 anni non pagano.

I biglietti sono acquistabili in prevendita online presso il circuito TicketOne e in tutti i punti vendita affiliati. Il costo di prevendita è di base di 1,50 euro ma cambia a seconda della modalità di acquisto scelta (ritiro presso il luogo dell’evento o spedizione a casa con corriere).

Durante i giorni e gli orari di apertura della mostra sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamene al botteghino presso il Porto Antico in calata Molo Vecchio 15 a Genova.

Info e Prenotazioni scuole: contattare il numero Ticketone 0109861211