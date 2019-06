Terza Biennale di Genova, Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea

S’inaugura sabato 8 giugno, la 3^ Biennale di GENOVA – Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea a cura di Mario Napoli e Flavia Motolese con il Patrocinio di Regione Liguria,Città Metropolitana, Comune e Camera di Commercio di Genova.

Sedi espositive: Palazzo Stella, Palazzo Doria Spinola, Palazzo Nicolosio Lomellino, Palazzo Tobia Pallavicino, Palazzo della Borsa, GALATA Museo del Mare, Dipartimento Architettura e Design, Villa del Principe Palazzo di Andrea Doria, Accademia Ligustica di Belle Arti, Capitaneria di Porto, Palazzo Pantaleo Spinola, Palazzo Doria De Ferrari Galliera, Palazzo Senarega, NH Genova Centro, NH Collection Genova Marina, AMW Architettura e il circuito delle 38 botteghe storiche.

Genova torna a essere teatro di uno degli eventi nazionali più completi ed esaustivi sullo stato dell’arte contemporanea, con oltre 300 artisti provenienti da 25 nazioni diverse. La Biennale, che vuole segnare una svolta nell’ambiente artistico della città, è riuscita a creare un vero e proprio sistema espositivo diffuso, coinvolgendo in questa edizione 54 location a dimostrazione dell’interesse crescente verso il contemporaneo come catalizzatore di socialità e sperimentazione. Si è allargata la rete di collaborazioni, di location e di partecipazioni dando vita all’ambizione con cui è nato questo progetto: creare un unico grande sistema dedicato all’arte contemporanea in tutte le sue sfaccettature, che superasse divisioni e frammentazioni, unendo luoghi iconici di Genova e coinvolgendo realtà diverse che operano nella cultura o in settori di promozione e ricezione. Nasce anche in quest’ottica il progetto della Biennale di Genova: capillarizzare l’esposizione di opere sul territorio, non scegliendo solo contenitori a essa deputati, ma qualunque luogo si presti per ricordare che l’arte ha a che fare con il quotidiano, anzi dovrebbe essere vissuta nel quotidiano. Abbiamo scelto di dare spazio e visibilità ad artisti di provenienze diverse, affermati ed emergenti, ciascuno con un suo peculiare linguaggio visivo, in un rapporto che non è mai statico, ma sempre costruttivamente dinamico, proprio per testimoniare la complessità dell’universo artistico attuale.

L’idea di base è fare un’operazione massiva in cui l’arte sia protagonista in una città che è essa stessa un’opera d’arte, proponendo un modello di biennale in cui talenti emergenti così come artisti affermati possano esporre le loro opere in un contesto libero e indipendente. La partecipazione straordinaria di artisti che hanno risposto alla nostra open call con centinaia di adesioni è la dimostrazione del fascino e delle potenzialità di Genova, oltre che della scelta vincente di aver creato una struttura inclusiva che permette di dare stessa visibilità a tutti gli artisti chiamati a intervenire all’esposizione internazionale, premiando però la qualità. Il nostro impegno principale è offrire al tempo stesso una vetrina e uno spazio di dialogo fra gli artisti e il pubblico, cercando sempre di apportare quel qualcosa di nuovo che faccia scaturire la scintilla necessaria a proiettarci nel futuro, come solo l’arte sa fare.

Questa terza Biennale di Genova speriamo sia un trampolino di lancio per tante altre edizioni e per progetti in grado di stimolare la creatività in modo che l’arte contemporanea produca un lascito concreto e si traduca in un’azione culturale piena.

La mostra resterà aperta fino al 22 giugno 2019.

ARTISTI SELEZIONATI IN MOSTRA:

Adriano Accattino, Stefano Accorsi, Daniele Accossato, Cristina Anna Adani, Fabio Adani, Andrea Aguia, Darío Aguilar, Guido Alimento, Pietro Altovino, Lino Alviani, Alaleh Amini, Roberto Anfossi, Guido Annunziata, Roberto Antelo, Domenico Asmone, Shadi Asnaashari, Adriana Bacigalupo, Enrico Bafico, Alessio Bandini, Baraibar, Massimo Barlettani, Barbara Bartolone, Graziella Baseggio, Liliana Bastia, Federico Romero Bayter, Roula Bechara, Giuliana Bellini, Alessio Belloni, Simone Benedetto, Nino Bernocco, Alessandro Berretta, Fabio Berro, Silvio Bertonati, Horst Beyer, Raffaella Bisio, Angelo Pio Biso, Elsa Boero, Graziella Boffini, Agostino Boldrini, Leopoldo Bon, Gabriele Bonasia, Alfonso Bonavita, Luciana Bornheber, Stefano Borroni, Stefano Boschetti, Silvia Brambilla, Branciforte, Donatella Breschi, Anne-Cécile Breuer, Rosamaria Brioschi, Enza Bruscolini, Mita Calcagnino, Cristina Calderara Jaime, Javier Cant, Jesús Mariano Capilla Roldán, Gianni Carrea, Luisella Carretta, Gianfranco Carrozzini, Mane Castellanos, Lorenzo Castello, Fabio Cauglia, Elena Cavallo, Maria Paola Ceccarini, Erick Centeno Oblitas, Valerio Cerasani, Roberta Ceudek, Khalil Charif, Chet, Mario Chianese, Sandra Chiappori, Maria Paola Chiarlone, Paolo Chimeri, Chito, Gabriella Chizzolini, Mario Cobàs, Sebastián Cobo Zweegman, Salvatore Cocca, Paolo Collini, Piergiorgio Colombara, Annalisa Colombo, Nicoletta Conio, Elisa Corsini, Gian Paolo Cremonesini, Crimod, Ines Cristoforetti, Alberto Crivello, Andrea Crosa, Gian Marco Crovetto, Efrat Cybulkiewicz, Franco Dallegri, Francesco Dammicco, Giannella Darbo, Marco De Barbieri, Raffaele De Francesco, Gabriela de la Serna, José Javier de las Peñas, Natale De Luca, Egle De Nuzzo, Graziella De Poli, Gigi Degli Abbati, Beppe Delle Piane, Italo Di Cristina, Walter Di Giusto, Lino Di Vinci, Ruth Difresco, Valerio Diotto, Carlo D’Orta, Jesus Dougnac Pascual, Maria Giulia Drago, DRINA A12, Miriam Durango, Jeffrey Earp, Riccardo Ercolessi, erre, Alberto Escobar, Mehrdad Fallah, Ida Fattori, Maria Feligini, Enzo Ferrea, Francesco Firpo, Maurizio Forno, Haniyeh Foroutan, Luigi Franco, Inge Frank, Sergio Franzosi, Laura Frigerio, Loredana Galante, Carmine Galiè, Marco Gallafrio, Giuliano Galletta, Debora Gambino, Giovanni Garozzo, Claudio Gaspari, Amleto Gastaldo, Marco Ghezzi, Giacomo Biagi e Veronica Solinas, Massimo Gilardi, Giorgio Gioia, Alberto Girani, Andrea Granchi, Luigi Grande, Giacomo Grasso, Roberto Grillo, Luisella Grondona, Stefano Grondona, Josef Haring, Jeice Hernandez, Karl-Heinz Hinz, Hannes Hofstetter, Margrit Hohenberger, Idaver, HyunHee Im, Giulia Iosco, Vittorio Ivaldi, Tamara Jacquin, Giò Kaptra, Parsa Khodafarin, Y. S. Keith Kim, Woo Kim, Natalia Komarova, Jürgen Krass, Pia Labate, Vincenzo Lagalla, Domenica Laurenzana, Lorena Lavezzo, Francesco Leone, Claudio Lepri, Jeisson Alexis Lerma Baquero, Bruno Liberti, Lorenzo Baiocchi – Gabriele Bernardi – Filippo Dellepiane – Nicolò Pisanu – Michele Ulivi, Lp, Stefania Lubatti, MacMaris, Fulvio Magurno, Cristina Mantisi, Mar de color, Mauro Marcenaro, Patrizio Marigliano, Marina von Lukas, Vincenzo Marino, Nicoletta Marra, Francesco Martera, Alessandra Martignone, Laura Mascardi, Maso da Bari, Angelo Masone, Veronique Massenet, Marta Massone, Carlo Mastronardi, Maurizio Melis Roman, Lia Mendez, Carlo Merello, Plinio Mesciulam, Monica Michelotti, Mo2Ma, Carlo Moggia, Milton Morales Grillo, Maurizio Morandi, Ameneh Mostafapour, Matteo Murmura, Gianni Nattero, Silvia Nava, Riri Negri, Giuseppe Nicotra, not so popular, Peter Nussbaum, Angelo Oliveri, Marco Alberto Olivieri, Pasquale Pacelli, Sergio Palladini, Maria Fausta Pansera, Rita Paola, Lucia Pasini, Paola Pastura, Fernando Pavón, Flavio Pellegrini, Mario Pepe, Maddalena Pezzoli, Giorgio Luigi Piana, Andres Pinzón, Giuseppe Ponte, Marco Ponte, Anna Prestigiacomo, Luigi Profeta, Psycho Boss, Marco Puppini, Luciano Puzzo, Isabella Ramondini, Alda Rapo, Bruno Raspanti, Egle Reggio, Silvestro Reimondo, Mariella Relini, Franco Repetto, Massimo Righini, Carme Riu, Romina Rivero, Roca, Mario Rocca, Alessandro Rossi, Amin Rostamizadeh, Camelia Rostom, Lavinia Rotocol, Irene Rung, Alireza Sadvandi, Marcos Sánchez, Dana Santamaria, Arturo Santillo, Giulia Sargenti, Rossella Sartorelli, Roberto Scarpone, Francesco Schiazza, Petra Schott, Cecilia Sebastian, Carlo Senesi, Antonella Serratore, Ibragim Shanaev, Ekaterina Sinyakova, Michele Sliepcevich, Carmen Spigno, Simonetta Spinelli, Guglielmo Spotorno, Antonella Stellini, Luca Tardito, Pino Tipaldo, Riccardo Tommasi, Giuseppe Trielli, Mattia Urso, Samaneh Vahabi, Laia Vaquer, Elena Vela Tomé, Graziano Villa, Alessandra Vinotto, Anna Vinzi, Rita Vitaloni, Alice Voglino, Zoran Vuckovic, Akira Zakamoto, Nevio Zanardi, Sergio Zanni, Ioana Zinelli.