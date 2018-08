Tedua dalla giungla alle stelle del Goa Boa Festival

“Mowgli – Il disco della giungla” è il nuovo disco di TEDUA (Sony Music) prodotto dal fido Chris Nolan già campione di vendite e ai primi posti delle classifiche Fimi. Nella giungla non esistono etichette o status, sopravvive solo chi ha le carte in regola per farcela!

L’uscita del disco è stata anticipata dal teaser “Il disco della giungla” nato da un racconto di Tedua e Chris Nolan e da due singoli: “La Legge del Più Forte”, certificato disco di platino, che conta oltre 8 milioni di stream su Spotify e 6 milioni di views su Youtube, e “Burnout”, pubblicato lo scorso 2 febbraio, che ha già totalizzato oltre 2 milione di views.

Considerato come uno dei più promettenti giovani della scena Trap italiana, Tedua conta più di mezzo milione di followers solo su Instagram. Il suo debutto avviene due anni fa, quando ha pubblicato “Orange country”, iniziando così a esplorare nuove sfumature della musica trap.

Il fenomeno rap genovese proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo nuovo album d’inediti Mowgli, senza dimenticare i successi che hanno segnato definitivamente l’inizio del suo singolare percorso artistico che lo ha consacrato come uno dei più rappresentativi personaggi del panorama hip hop italiano.

Durante le performance dal vivo ad accompagnare sul palco il Mowgli del rap italiano sarà come sempre Chris Nolan, produttore di tutte le 14 tracce contenute nel disco nonché uno tra i migliori producer della scena rap odierna.

Ormai immancabile appuntamento dell’estate, il Goa Boa, come ogni anno, mescola nomi di richiamo con emergenti interessanti. Non poteva mancare la trap, controverso genere del momento: il 22 luglio con Tedua a giocare in casa. L’autore di “Mowgli – Il disco della giungla” sarà preceduto da Achille Lauro, Frah Quintale, Bilogang e Arashi, mentre a Myss Keta è affidato l’aftershow.

Si chiude il 25 luglio con il romano Coez, quello di “Faccio un casino”, uno dei fenomeni musicali dello scorso anno. Apertura affidata ai Coma Cose e Francesco De Leo.