Technoir al CANE, tra jazz, elettronica, soul e improvvisazione

Arriva al CANE il live dei TECHNOIR, il cui sound mescola jazz, elettronica, soul, improvvisazione e una costante ricerca sonora. A marzo 2019 pubblicano per Cane Nero Dischi il loro nuovo EP, intitolato “AlieNation” a un anno di distanza dall’album d’esordio NeMui.

Il duo Trip Hop/Nu Soul con base a Milano nato nel 2014, composto da: Alexandros (aka Sound Activist), chitarre, synths, laptop, voce e Jennifer (aka Jennyfire), voce, effetti.

L’EP segna per il duo lo spostamento verso sonorità più cupe e Trip-Hop, pur mantenendo le venature Nu Soul del primo lavoro e parla, come il titolo suggerisce, di alienazione, di perdita, della vita in gigantesche metropoli come Londra, Parigi, Milano e del momento storico disumanizzante in cui stiamo vivendo.

“AlieNation” contiene 4 tracce interamente composte dai TECHNOIR e prodotte dallo stesso Alexandros. La terza traccia “More than you can see” è stata realizzata insieme a Stuart Zender, bassista fondatore dei Jamiroquai e collaboratore tra gli altri di Lauryn Hill, Amy Winehouse, Incognito e coprodotta da Cristiano Crisci (aka Clap!Clap!).

In apertura Nugs, che non è la prima volta che sale palco del CANE: sta producendo nuovo materiale presso la La Piscina Studio di Milano insieme all’amico e produttore Federico Branca che per l’occasione l’accompagnera’ tra piano elettrico e chitarre acustiche. POP Cantautorale ELETTRONICO si definisce. Curiosissimi di ascoltare il nuovo Materiale sfornato in quest ultimo anno.

Venerdì 3 maggio

Technoir + nugs live al CANE

in Corso Perrone 22 r Genova Cornigliano

dalle ore 21,00

Ingresso 5 Euro con tessera Arci