Teatro in Fasce a Rapallo – Spettacolo per bambini 0-3 anni

A Rapallo Teatro in Fasce: spettacoli per bambini da 0 a 3 anni.

3 appuntamenti pensati per i bambini 0-3 anni e i loro genitori.

4 maggio 2019 Giallo, rosso e… Tu – L’orto delle meraviglie

15 giugno 2019 Giallo, rosso e… Tu – In fondo al mare

13 luglio 2019 Giallo, rosso e… Tu

A cura dell’équipe psicopedagogica del Centro Amamente, centro psicologico per l’infanzia e la famiglia.

Il primo triennio di vita getta le basi sullo sviluppo futuro: i bambini esplorano il Mondo attraverso tutti i sensi e, immersi in un mare di esperienze sensoriali emozionanti e magiche tutte da scoprire con occhi, mani, bocca, orecchie e naso… accanto o in braccio a mamma e papà. I piccoli sono naturalmente predisposti all’apprendimento delle situazioni, delle emozioni, delle regole condivise. Il ruolo significativo degli adulti è quello di sostenere i bambini nell’apprendimento senza ostacolarne il flusso naturale, dunque farsi mediatori tra il bambino e il mondo, riconoscendo, sostenendo e filtrando le emozioni che il bambino prova.

Perché il Teatro?

Il teatro, grazie alla finzione narrativa, costituisce il linguaggio più familiare, immediato e semplice per i bambini, anche se molto piccoli. L’esperienza teatrale, se adeguatamente vissuta a contatto con gli adulti che si prendono cura dei bambini, offre una pluralità di linguaggi e stimoli sensoriali, mai invasivi, che anche i piccolissimi possono ricevere e comprendere.

Il teatro è il linguaggio delle emozioni: i più grandi avranno l’occasione di fare esperienza attiva della quotidianità e sperimentare vie possibili di soluzione, divertendosi!

Dove?

Rapallo

Quanto costa?

8 € gli adulti

6 € i bambini

Prenotazione obbligatoria

scrivendo a segreteria.centroamamente@gmail.com indicando nome, cognome e codice fiscale di tutti i partecipanti e un riferimento telefonico. Il pagamento è anticipato tramite bonifico seguendo le modalità che vi verranno indicate via email.