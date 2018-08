Tatuaggi e bodypainting, che passione al Casa Mia

Genova. Il locale Casa Mia di via XII ottobre ospita dalle 14 in poi un evento tutto dedicato all’arte sul corpo: tatuaggi e bodypainting la faranno da padrone, sino al dj set notturno.

Bodyart, questo il nome della kermesse, vedrà all’opera tatuatori genovesi pronti a decorare la pelle dei visitatori. Partecipano all’evento i seguenti artisti: Good Time Tatto, Massi Tattoo Artist, Blood Love Tattoo, Juri Tattooing, PinkInk, Pinker Tattoo, Penny Lane Tattoo RJ, Momo Tattoo, India RedCat, Vampiria e altri che stanno in questi giorni confermando la loro presenza.

E ancora: una mostra fotografica a cura di Francesca Ricciardi, una dimostrazione di street art live by Andrea Web Tre Ignoto e, dalle 16 alle 19, un contest di free style, uno di Breakin 1vs1 con in giuria Markino (Flexible Flav) e alla selezione musicale il deejay Pillo. In premio 100 euro.

Iscrizione: 5 euro + 5 euro di ingresso.

Inoltre è on line un concorso fotografico a tema: “Il corpo. Meglio se tatuato!”. I candidati devono far pervenire i loro scatti alla mail sincrocomunicazione@gmail.com, i quali verranno inseriti nell’album dedicato nella pagina di Sìncro. La giuria è il popolo di Facebook che con i propri like decreta la foto vincitrice. Scadenza del concorso le ore 24 del 2 maggio 2015.

Il vincitore verrà comunicato nel corso della serata e il premio è un corso di fotografia nello studio fotografico Instantpic.

Si prosegue poi con miss Pin-up alle 21. Il concorso è gratuito e aperto a tutte le ragazze di età compresa tra i 18 e i 35 anni e saranno premiate l’attitudine e lo stile.

Alle 22 Graffiti Bodypanting Performance ovvero la bellezza dei corpi fusi con il colore e la creatività in una performance live di Andrea Web Tre Ignoto.

Dalle 23 si balla con un deejay set assortito di generi diversi: il rap e l’hip-hop di Jaws, la commerciale house di Robbi Rocca e la techno di Federico Guttadauro.

Ticket: 5 euro entrata dalle 14 alle 19.

15 euro open day con apericena e consumazione

10 euro dopo le 22 con consumazione