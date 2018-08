Sabato 28, dalle ore 11.00 alle 24.00, e domenica 29 luglio, dalle ore 11.00 alle ore 20.00, presso l’Ex Convento dell’Annunziata di Sestri Levante, si terrà la nuova rivoluzionaria Tattoo Convention – “Inchiostro e Marinai”.

Dichiara la sindaca Valentina Ghio: “Il panorama delle manifestazioni che l’Ex Convento dell’Annunziata e Sestri Levante ospitano e sostengono si amplia sempre di più, andando a coinvolgere ambiti sicuramente meno “usuali” per la nostra città. È il lavoro che Comune e Mediaterraneo Servizi stanno portando avanti da qualche anno e che porta i suoi frutti: un calendario di eventi e manifestazioni ampio, che sappia rispondere a un vasto range di gusti ed età, che possa essere fonte di interesse per cittadini e turisti, portando anche alla scoperta, come in questo caso, di un mondo che magari non conosciamo bene e che rappresenta una forma d’arte con una storia importante.

Nella Città dei due Mari si prospetta quindi un weekend entusiasmante, per gli amanti del mondo dei tatuaggi, ma anche per curiosi o turisti affascinati da quella che ormai è diventata un’arte a tutti gli effetti. La splendida cornice della Baia del Silenzio farà da sfondo ai numerosi incontri in programma con professionisti del settore, tatuatori e ospiti di fama internazionale e nazionale che per due giorni mostreranno le loro opere, come veri artisti, con l’unica differenza che la “tela” sarà proprio la pelle degli avventori della fiera.

Afferma Elisa Bixio, assessora alla Cultura: “Fu il grande navigatore James Cook a scoprire per primo l’antica arte di decorare il corpo con disegni durante i suoi viaggi nell’Oceano Pacifico. Infatti la parola ha origine dal polinesiano Tatau. Da allora i marinai hanno sempre avuto un legame stretto con questa antica arte. Sembrava quindi naturale che Sestri Levante, città sul mare e di mare ospitasse questa convention dedicata al tatuaggio. Due giorni di incontri con i più famosi tatuatori provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero. Sarà un week end un po’ fuori dalle righe per raccontare un mondo e un’arte che catalizza l’attenzione di tante generazioni diverse.”

LINE UP ARTISTI: Banano – Giuls Foianesi / Mirko Colli – Maurizio Basile / Uomo Tigre – Biggie Boy / Francesco Garbuggino – Geno / Stefano Prestileo – Santana / Zuno Sem Boy / Elena Borio – Paul Colli / Capex – Bill Loika / Madre Shabu – Loki – Rob Dibenedetto / Fabio Scala – Senatore / Marco Sergiampietri – Flavio Cannata / Galvo Boy – Daisy / Grande Festa / Marzio Bellomo – Gianni Orlandini / Marco Tafuri – Sara Harionago – Francesco Scontrini / Andrea Bassi – Eleonora Good Heart / Borga – Lelectric – El jota Moloch / Simone Fallù – Alberto Sagripanti / GOA Tattoo Shop / Modificazioni Corporee By Nadir / Stizzo

Dichiara Giovanni Capello, uno degli organizzatori dell’evento: “Tutto lo sbattimento, le telefonate, le mail, e i social network solo per continuare a tramandare un’arte, quella dell’inchiostro sulla pelle. Quale posto migliore se non Sestri Levante, la nostra casa. Si aprono i cancelli del convento dell’Annunziata, meravigliosa struttura datata 1496, adagiata sull’incantevole Baia del Silenzio. Tatuaggi, ma anche artisti locali e internazionali, bella musica e buon cibo. Non sarà la solita tattoo convention, potete scommetterci.”

Un evento unico nel suo genere, arricchito da curiose e interessanti proposte culinarie e non solo: Mercato Gastronomico, con espositori locali e prodotti genuini da consumare seduti oppure a spasso per il Convento; Cocktail a cura di Bottega Nazionale e Leoni Consulting; Birra Artigianale prodotta e spillata dalla taverna del Vara- Az. Agricola I Paloffi, il tutto accompagnato da Musica Live a cura di Radio Randal; Live painting ed infine Barbershop Corner a cura di Hiro e la Barbieria di Milano. Per chi volesse portare con se il proprio amico a quattro zampe sarà anche disponibile un’area Dog Friendly!

“Nel 2014 la Tattoo Convention fu il primo evento che mi trovai a gestire appena arrivato a Mediaterraneo. Negli anni successivi, a causa di alcune difficoltà interne all’Associazione che la organizzava, la manifestazione è stata sospesa. Con Marco Tassisto abbiamo parlato più volte di ridare vita a questa particolare tradizione” – prosegue l’amministratore di Mediaterraneo, Marcello Massucco – “Finalmente torniamo in campo con due giorni davvero interessanti e con la presenza di artisti di primo piano del settore: ne sono davvero soddisfatto.”

“Sono molti mesi che questo evento ci assorbe tutte le energie – dichiara Marco Tassisto, organizzatore dell’evento – Nulla è stato lasciato al caso, la spinta del Comune e di Mediterraneo Servizi è stata importante per sorreggerci in questi difficili mesi organizzativi! E molti tatuatori di fama internazionale ora ci ringraziano di averli portati a questo evento unico nel suo genere. Possiamo dirlo tranquillamente nel mondo della tattoo convention nessuno ha questo tipo di organizzazione in una location del genere, non abbiamo sicuramente i numeri di altre convention di maggiori dimensioni, ma sicuramente i nostri artisti li accomuna lo stile e l’amicizia, tutti gli artisti che lavoreranno dentro la convention si conoscono bene, si stimano…sono amici!”

PREZZI

Day 1 + Birra Artigianale di Torza inclusa: 10 euro

Day 1 + Day 2 + Birra Artigianale di Torza inclusa : 15 euro