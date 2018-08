Tappa genovese per Alvaro Soler

Genova. Alvaro Soler, la popstar del momento, sul palco dell’Arena del Mare.

Nell’estate 2015 ci ha fatto scatenare con “El Mismo Sol”, nel 2016 è stata la volta del tormentone “Sofia”.

Nel 2017 sarà uno dei grandi protagonisti della nostra Rassegna Porto Antico EstateSpettacolo con il suo “Summer Tour 2017” dove presenterà live i brani del disco Eterno Agosto, certificato Oro in Italia.

Info utili sul concerto di Alvaro Soler:

Artista: Alvaro Soler

Data: mercoledì 19 luglio 2017

Orario: apertura cancelli ore 19:00

Location: Arena del Mare

Rassegna: Porto Antico EstateSpettacolo 2017

Festival: Live in Genova 2017

Organizzatore: Duemilagrandieventi

Tel. +39 010 5221001

Fax +39 010 5221441

www.duemilagrandieventi.it

grandieventi@grandieventi.it

Biglietto: € 28,75 – Posto Unico in piedi

Prevendite:

Io Vado Club – Io Vado Club

Ticket One – Ticket One.