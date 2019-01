“Tanto di Cappello” – Le avventure poetiche e comiche di un netturbino

Uno spazzino… un netturbino… insomma un operatore ecologico d’altri tempi entra in scena con il suo carretto pieno degli attrezzi del mestiere: scopa, scopino, paletta, bidone, secchio e sacchi. Il nostro protagonista è un lavoratore appassionato e coscienzioso, ma è anche un romantico sognatore e oltre a pulire ama recuperare i rifiuti abbandonati, soprattutto i cappelli, che lui colleziona. Ogni cappello è un personaggio e ogni personaggio è una storia, così’ la sua tranquilla giornata si anima di avventure surreali e fantastiche. Sarà poi la scopa, sua fedele compagna, a riportarlo con i piedi per terra per tornare a trascinare il suo carretto, e continuare il suo lavoro.

Senza parole, utilizzando la tecnica del mimo, del clown, sfruttando sapientemente la mimica e la gestualità, il protagonista darà vita ad un personaggio romantico capace ancora di sognare e usare la fantasia per rendere migliore la sua giornata e la sua vita, proponendo uno spettacolo divertente grazie alle numerose gag e trovate comiche, finendo per regalare anche un tocco di poesia e dolcezza.

Ispirandosi e rendendo omaggio ai grandi clown che hanno reso immortale la comicità fisica come Buster Keaton, Avner Eisengberg e Jacques Tati, con questo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Marco Pernici, la Compagnia Lo Spaventapasseri Teatro vuole unire un pubblico di qualsiasi età e qualsiasi nazionalità eliminando lo scoglio della lingua parlata, coinvolgendo sia i grandi che i piccini grazie ai diversi livelli di lettura con cui è strutturato lo spettacolo.

Biglietti: intero € 10 | ridotto € 8 (soci COOP, IREN, bambini, over65) / € 6 (ASD Basket Virtus Genova fino a 14 anni, corsisti OrticaLab e OPT)