Quando il tango si unisce alla break dance

Genova. Dopo aver conquistato il pubblico di mezza Europa arriva finalmente anche a Genova lo spettacolo di danza che unisce le due danze regine dei sobborghi: il Tango e la Break Dance.

In Break The Tango si uniscono le anime di due danze che nascono entrambe dai sobborghi più profondi, dalla strada, dal cuore più pulsante e misterioso delle città. Origine comune e distanza siderale apparentemente quella del tango e della street dance. Unire queste due danze è una sfida improbabile che German Cornejo, uno dei massimi esponenti del tango mondiale, ha inseguito per anni con casting in tutto il mondo e con una ricerca musicale e coreografica quasi maniacale. Il risultato sta conquistando l’Europa, è Break The Tango.

Biglietti da 30 euro, inizio alle 21.