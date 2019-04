Tango per tutti: un mese di lezioni gratuite tra Caribe e Valletta Cambiaso

Da lunedì 15 aprile 2019 al Caribe Club (Corso Italia 3) e a Valletta Cambiaso (Via Federico Ricci 1) parte l’iniziativa “Tango per Tutti”, organizzata da Caribe Club in collaborazione con Celeste – Scuola di Tango Argentino a Genova, per avvicinare un numero di persone sempre maggiore all’affascinante disciplina del tango argentino.

“Tango per tutti” propone un mese di lezioni gratuite per imparare le tecniche base del tango, grazie all’omaggio di 50 abbonamenti open intensive validi da lunedì 15 aprile fino a giovedì 9 maggio. I corsi si svolgeranno al Caribe Club il mercoledì e la domenica e a Valletta Cambiaso il lunedì e il giovedì. Gli iscritti e i vincitori degli abbonamenti gratuiti, potranno frequentare le seguenti lezioni pratiche:

– Lunedì 15, 22, 29 aprile e lunedì 6 maggio a Valletta Cambiaso alle ore 20 il corso di tango base e a seguire, alle ore 21, il corso di pratica con i maestri Azzurra e Marco.

– Mercoledì 17 e 24 aprile e mercoledì 8 maggio al Caribe Club alle ore 19 corso di tango base sociale alle ore 20 lezione di tango base con i maestri Daniela e Davide. A seguire, alle ore 21 laboratorio di tango con Daniela ed Ezequiel.

– Giovedì 18 aprile e giovedì 2 e 9 maggio a Valletta Cambiaso alle ore 21 corso di tango base con i maestri Olivia e Lorenzo.

– Domenica 21 e 28 aprile e domenica 5 maggio alle 20 lezione di tango base unisex con Azzurra ed Ezequiel e alle ore 21 pratica con Ezequiel e Davide.

Per aggiudicarsi le lezioni gratuite con i maestri del Caribe Tango Club basta compilare il form presente al seguente indirizzo (https://forms.gle/ShvxyHQGowUP7ujcA) inserendo i propri dati. I primi 50 iscritti riceveranno in regalo l’abbonamento con cui frequentare i corsi di tango. L’unico costo che l’allievo dovrà sostenere sono 20 euro necessari per l’assicurazione. Requisiti necessari: portare con sé un paio di scarpe adatte, pulite, con suola in cuoio. Non è necessario presentarsi in coppia e non esiste nessun limite di età.

Per informazioni e prenotazioni: 392 2511592, www.infotango.it, asdceleste@gmail.com