\"Talk with me\", mostra d\'arte contemporanea di Divulgarti

Esposizione d’arte contemporanea “TALK WITH ME”

Genova, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, Piazza Matteotti 9 dal 13 al 27 marzo 2021

Evento inaugurale sabato 13 marzo 2021, ore 18

Informazioni e partecipazione alla mostra: https://www.facebook.com/events/330060295082046

Si inaugura a Genova, sabato 13 marzo 2021, presso Divulgarti Eventi Ducale, Palazzo Ducale, Cortile Maggiore, piazza Matteotti 9, la mostra d’arte “Talk with me”. La mostra, cu- rata da Loredana Trestin con la collaborazione di Maria Cristina Bianchi, l’ideazione dell’Asso- ciazione ARconTE e l’organizzazione di Divulgarti, si tiene dal 13 al 27 marzo 2021, con opere di artisti provenienti da diverse parti del mondo.

La parola è una delle prime forme di comunicazione e nel tempo ha preso sembianze diverse. L’arte è uno dei modi per potersi relazionare con gli altri, stabilire un collegamento tra le menti, i pensieri, i desideri e i sogni delle persone. Questa mostra intende essere un invito alla comu-

nicazione, dove l’artista, con le sue creazioni, da vita a un collegamento mnemonico tra sé e

chi vuole entrare in sintonia con le sue opere, la sua creatività, in un incessante dialogo tra for – ma d’arte e percezione.

Speech is one of the first forms of communication and over time it has taken on different appearances. Art is one of the ways to be able to relate to others, establish a connection between people’s minds, thoughts, desires and dreams. This exhibition intends to be an invitation to communication, where the artist, with his creations, gives life to a mnemonic connection between himself and those who want to be in tune with his works, his creativity, in an incessant dialogue between the form of art and perception.

Il vernissage della mostra “Talk with me” è alle ore 18 di sabato 13 marzo 2021 e l’esposizione resta aperta sino al 27 marzo 2021, con orario 14 – 18 dal martedì al venerdì, sabato su appuntamento.

Gli artisti selezionati e in esposizione sono: Fatema AlMulla, Giulia Baita, Michael Baroff, Miri Baruch, Federica Corti, Teresa Di Miceli, Pando Fortes, Alexandra Francoise, Yoko Kitazaki, Roberto Lirussi, Sarah Melchiorre, Tatiana Matuev & Mario Vaccaj, Joely Nei- lan, Rajae Qarrou, Vigen Sayadyan, Eleni Sivridi, Victoria Southall, Louis Unidade.

Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin Assistente curatore: Maria Cristina Bianchi Responsabile organizzativo: Valentina Maggiolo

Selezionatori d’arte: Elena Bozzano, Beatrice Cazzulo, Noemi Serra, Giacomo Lazzara, Monica Mincolelli

Art direction e web: Anna Maria Ferrari Ufficio Stampa: Piero Cademartori, Elena Bozzano

Divulgarti: +39 331 6465774 – eventi@divulgarti.org – selezioni@divulgarti.org Ufficio stampa: +39 338 7676 020 – ufficiostampa@divulgarti.org

Web: www.divulgarti.org – www.businessatelier.eu

Sede amministrativa: Località Vagge, Savignone (GE) – Partita IVA e c. f. 02373090998

Sedi espositive permanenti: Divulgarti Eventi al Ducale, Palazzo Ducale, piazza Matteotti 1, Genova; Creativity Art Design-Business Atelier, Palazzo Saluzzo dei Rolli, via Chiabrera 7/2, Genova

Divulgarti, nata a Genova nel 2015 da un’idea di Loredana Trestin – gallerista e curatrice d’arte – opera attraverso la proposta culturale, in primo luogo organizzando mostre d’arte di artisti contemporanei in alcuni luoghi ricchi di storia culturale e di prestigio, come Palazzo Ducale e Palazzo Saluzzo dei Rolli a Genova, o Palazzo Zenobio a Venezia, sede della Biennale d’Arte, o in atelier di via Monte Napoleone a Milano e in altre location nazionali. Le mostre e le iniziative culturali sono affiancate da incontri, conferenze, seminari, aperitivi con l’autore, piccoli spettacoli, per coniugare l’arte ai temi del dibattito e dell’approfondimento culturale. Sovente favorisce l’incontro tra arte e imprese, nello spazio Business Atelier dedicato appunto all’esposizione di aziende, studi di design, artigiani, case di moda in un contesto riservato all’arte, così come l’incontro tra artisti e mondo della scuola, attraverso laboratori per bambini e ragazzi e inserendo giovani studenti in un percorso pre lavorativo nei diversi settori per l’organizzazione di mostre ed eventi d’arte.

Direttore: Loredana Trestin Assistente alla direzione: Maria Cristina Bianchi

Responsabile organizzativo: Valentina Maggiolo

Staff organizzativo: Elena Bozzano, Beatrice Cazzulo, Ludovica Dagna,

Martina Montagna, Delia Nicolini, Giulia Orlandi, Noemi Serra, Giacomo Lazzara, Monica Mincolelli, Anna Poddine

Art direction e web: Anna Maria Ferrari Ufficio stampa: Piero Cademartori, Elena Bozzano