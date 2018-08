Sylvie Guillem, l’étoile si ritira: a Genova la tappa dell’ultimo spettacolo

Genova. Non ci saranno altre possibilità di vederla sul palco, salvo, magari, qualche esibizione speciale. Sylvie Guillem, una delle étoile della danza più famose al mondo, ha deciso di ritirarsi dalle scene.

Per salutare il suo pubblico si esibisce in una tournée con lo spettacolo Life in progress, che fa tappa a Genova domenica 5 luglio alle 20.30 (Teatro Carlo Felice). Una produzione Sadler’s Wells London, co-prodotto con Les Nuits de Fourvière e la stessa Guillem, vede le coreografie di Mats Ek, William Forsythe, Akram Khan, Russell Maliphant.

Dopo una carriera senza precedenti trascorsa sia in ambito classico sia contemporaneo, in questo spettacolo la ballerina interpreterà brani nuovi e di repertorio a firma dei coreografi che hanno maggiormente influenzato la sua carriera nella danza contemporanea.

Danzatrice famosa in tutto il mondo vanta una carriera lunga 35 anni svolta tra l’Opéra di Parigi, il Royal Ballet e il Tokyo Ballet; interpretando ruoli da protagonista in balletti firmati dai più grandi coreografi, tra questi: Kenneth MacMillan, Maurice Béjart, Frederick Ashton, William Forsythe, Mats Ek. Ha inoltre ampliato la sua carriera nell’ambito della danza contemporanea esibendosi in spettacoli di grande successo come Push, Sacred Monsters e 6000 miles away.

Il programma si compone di due nuove creazioni, tra cui un solo di Akram Khan, e un pas de deux di Russell Maliphant. Fanno parte del programma il toccante Bye di Mats Ek, creato per lo spettacolo 6000 miles away, e Duo, brano nel 1996 di William Forsythe, interpretato da due danzatori.

I biglietti costano 67 euro.