Swing alla Claque, al via la rassegna con Devil’s Advocates

Genova. Devil’s Advocates inaugura la stagione Swing realizzata dagli Zenaswingers alla Claque. Venerdì 6 novembre prima di cinque serate che vedranno susseguirsi sul palco le band più amate dai ballerini di tutta Italia e una serie di nuove produzioni di musica elettronica ed elettroswing.

La rassegna vuole essere un punto di incontro per i ballerini e gli appassionati della musica Swing di tutte le età, per fare ballare anche chi, finora, non ha mai mosso un passo in pista. Il pubblico a cui queste serate sono rivolte sarà eterogeneo ed estremamente ampio, grazie alla scelta differenziata dei musicisti, dei dj e di performers che caratterizzeranno ogni serata dandole un sapore unico. Biglietto a 20 euro e inizio alle 22.