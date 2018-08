Svetlana Zakharova, l’étoile di Bol’šoj e Scala a Genova con Amore

Genova. Si intitola Amore il nuovo programma di Svetlana Zakharova, étoile del balletto del Teatro Bol’šoj di Mosca e del balletto del Teatro alla Scala di Milano. L’artista si esibisce al Teatro Carlo Felice, accompagnata dall’orchestra del teatro, domenica 3 luglio alle 20.30. Un evento di primo piano per la danza mondiale. Francesca da Rimini, Rain before it Falls e Strokes Through the Tail le parti in cui è diviso il programma.

I biglietti costano da 63 a 87 euro. La seconda galleria e le balconate 37.