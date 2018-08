Sulla morte senza esagerare chiude la rassegna “Passaggi”

Genova. L’unica certezza è la morte, si dice. Ma senza esagerare. Su una panchina, armata solo di una piccola pianta grassa, lei, la morte, aspetta i suoi ospiti, che uno alla volta si presentano. La Morte, un contratto a tempo indeterminato, molto lavoro da fare e un capo esigente. In fondo quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a vuoto e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte, lei che è immortale, di cosa significhi abbandonare un corpo?

Nello spettacolo ideato e diretto da Riccardo Pippa, dieci maschere contemporanee di cartapesta, figure familiari raccontano, senza parole, i loro ultimi istanti, le occasioni mancate, gli addii; raccontano storie semplici con ironia, per parlare della morte in chiave ironica e divertente attraverso un linguaggio del corpo non convenzionale.

Insieme a La palla rossa, Non c’è limite Alpeggio e Infinita, lo spettacolo Sulla morte senza esagerare fa parte della rassegna Passaggi, nata in collaborazione con l’associazione Braccialetti Bianchi Genova.

Prezzi dei biglietti a partire da 12 euro. Inizio alle 20.30 (venerdì 24 e sabato 25 marzo), alle 18.30 (domenica 26 marzo).