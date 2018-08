Subsonica al Mep per il club tour, verso il sold out

Sestri Levante. Sono tra i pochi veri big della musica italiana contemporanea. I Subsonica stanno girando l’Italia con un club-tour che ripercorre i 20 anni di carriera del gruppo. Una scaletta con tre pezzi per ogni album, in ordine cronologico.

L’unica data ligure è a Sestri Levante, al Mep, locale in cui la band si esibì agli inizi, quando non era ancora famosa. Una location speciale perché molto raccolta, per questo i biglietti sono in rapido esaurimento.

Il costo è 25 euro più prevendita.