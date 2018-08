Street food superstar per quattro giorni alla Fiera di Genova, torna Streeat

Genova. Quattro giorni per tutti i gusti, anche per i vegani, Streeat – Food Truck Festival anima gli spazi della Fiera dal 2 al 5 giugno a ingresso gratuito. 26 camioncini con specialità dall’Italia. Unico denominatore lo street food.

Ecco l’elenco:

1) Marchese – Cannoli on wheels

2) Cucinando su ruote

3) Mr. Max L’Osteria del gnocco fritto Modena

4) Bello & Buono

5) Moto Grill Guzzi Food Truck

6) L’antica Farinata

7) Fuori di mente

8) Olive Ascolane Migliori

9) Agriturismo Viaggiante – Street food

10) Phil’s Slow Smoked American Barbecue – Street food & Catering

11) Eskimo Pastry Food Truck

12) Stars in the Street

13) Stars in the Street 2

14) Pizza & Mortazza

15) Credenza on the Road – Salento Street Food

16) Ape Scottadito

17) La Frittoria

18) Chicco Pezzini Caffè Artigianale&Poff Cakes

19) La lumaca a spasso

20) Primo Sapore

21) Farinel on the Road – Miasse Food Truck –

22) Vaniglia & Co.

23) Il Torello della Toraia Truck Food

24) ItaliAngus

25) Ape Cesare

26) Calabriottotto

Ce ne sarà per tutti i ‪gusti‬ e le intolleranze‬, dagli ‪hamburger‬ di Chianina alle ‪olive ascolane‬, dal risotto alla ‪milanese‬ agli ‪‎arrosticini‬ di pecora, dai ‪‎poffcakes‬ ai ‪‎cannoli siciliani‬ riempiti al momento, dal panino alla tartare alla ‪pasta‬ e fagioli in crosta di pane, dalle ‪lumache‬ alla ‪pizza‬ fritta, dalle ‪bombette‬ di Cisternino ai ‪‎dolcetti‬ americani. Il tutto accompagnato dalle birre di Birrificio del Golfo e Croce di Malto, oltre che vini naturali, cocktail rinfrescanti e centrifughe di frutta e verdura fresche.

Musica non stop a cura di Barley Arts Promotion.