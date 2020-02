Stradanuova, la Fossati Project Band protagonista di un concerto benefico a favore del Gaslini

Genova – Un omaggio a uno dei pilastri del cantautorato italiano, a sostegno di un’altra eccellenza che ha raidici nella Superba: l’Istituto Giannina Gaslini. Domenica 23 febbraio (ore 17.30) allo Stradanuova Teatro Auditorium di vico Boccanegra (traversa di via Garibaldi) va in scena “Tienimi per mano”, spettacolo musicale della Fossati Project Band il cui incasso sarà interamente devoluto al reparto di oncologia pediatrica dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. L’iniziativa è organizzata dal Distretto Lions 108ia2 con il patrocinio del Comune di Genova.

«La Fossati Project Band – racconta Stefano Torrachi, voce e pianoforte del complesso – è un gruppo di musicisti, ma soprattutto di uomini che mettono al centro della propria cultura artistica l’aiuto alle persone più bisognose. Torniamo a Genova dopo il concerto per non dimenticare le vittime del Ponte Morandi della scorsa estate a Villa Bombrini, portando nel cuore del Centro Storico un omaggio a Ivano Fossati, grande poeta e artista di questa città». Uno spettacolo musicale tra la vita e le opere di Ivano Fossati, portato avanti da Stefano Torrachi (voce e pianoforte), Maela Chiappini (voce) Vincenzo Lo Monaco (tastiere), Daniele Nesi (basso e contrabbasso), Daniele Pacini (batteria) e Diego Lopilato (chitarra acustica e chitarra elettrica). La loro esibizione sarà il fulcro della serata. «Il nostro scopo – aggiunge Alfredo Canobbio, Governatore del Distretto Lions 108ia2 – è esattamente lo stesso della Fossati Project Band: condividere le emozioni e dare una mano ai bambini ammalati e alle loro famiglie. Ci teniamo a ringraziare a chi ci appoggia a sostenere chi soffre e, in questo caso, a chi parteciperà ad aiutare i piccoli malati dell’Istituto Giannina Gaslini, fiore all’occhiello della sanità genovese e italiana».

“Tienimi per mano” prende il via domenica 23 febbraio alle ore 17.30 allo Stradanuova Teatro Auditorium. Ingresso a offerta libera (minimo 10€). Per i biglietti: 3472717188.