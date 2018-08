Storie di chi fa di tutto pur di andare a scuola

Sori. Spettacolo per ragazzi domenica 19 aprile al Teatro del Levante di Sori: Non voglio andare a scuola (produzione del Teatro dell’Archivolto di e con Giorgio Scaramuzzino), è adatto dagli 8 anni in su. Inizio alle 16.

L’importanza di andare a scuola. Storie di bambini che per andare a scuola devono percorrere chilometri nella savana, attraversare campagne fangose e come spesso non ci accorgiamo quanto sia importante per molti andare a scuola, riscattarsi da una situazione sociale precaria se non catastrofica.

Jackson ha 10 anni e vive in Kenya, quando parte da casa all’alba suo padre gli raccomanda: – Stai attento agli elefanti! In effetti per andare a scuola deve percorrere 15 chilometri attraverso la savana per raggiungere i sui compagni di classe e non è una passeggiata. Viki è un bambino albanese che vive in Italia nella periferia di una grande metropoli, lui ha due paia di scarpe per poter andare a scuola, uno per attraversare la campagna fangosa e l’altro per la città. Xiao Qiang è un dodicenne che vive nella Cina meridionale. In verità lui non fa un passo per andare a scuola, è disabile e non può camminare, suo padre lo porta a scuola dentro ad una cesta tutte le mattine per 29 chilometri. Storie come queste ce ne sono molte anche vicinissime a noi.

La Scuola Pubblica è un rifugio, un trampolino, una scommessa, per tutti. Per questo va tutelata e sostenuta.

Per questi e per molti altri motivi si merita questo omaggio teatrale.

Prezzi biglietti: Adulti 8 euro, ragazzi (fino a 14 anni) 5 euro.