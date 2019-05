Spettacolo di beneficenza “#HUMAN Momenti. Pensieri. Persone.”

AMaRLO for Charity, l’evento di beneficenza al Centro Civico Buranello col Patrocinio del II Municipio Genova Centro Ovest.

Si svolgerà venerdì 24 maggio, all’auditorium del Centro Civico Buranello di via Nicolò Daste a Sampierdarena, lo spettacolo #HUMAN, finalizzato a una raccolta fondi a favore dell’associazione Maruzza Regione Liguria Onlus.

Sul palco saliranno gli allievi di “GDS Dance Company Italia Balletto di Genova” con lo spettacolo #HUMAN per la regia e coreografia di Ciro Venosa.

A proposito dello spettacolo, il coreografo racconta: “#HUMAN nasce dal pensiero circa il significato di questo aggettivo. La parola ‘umanità’ non è altro che la condizione umana soprattutto in riferimento alle caratteristiche che questa si porta dietro: fragilità debolezza, imperfezione.

Ma l’umanità è soprattutto un sentimento che sottende alla solidarietà reciproca e alla comprensione. L’umanità, come tutti i sentimenti, si può sviluppare con l’educazione.

E’ fondamentale che tutti, oggi, sappiano davvero ‘essere umani’.

E’ importante imparare ad abbandonare un concetto di società basata sulla competizione che aliena i singoli, rendendo le persone vulnerabili”.

Lo spettacolo sarà dunque l’occasione per vedere rappresentata, attraverso la danza contemporanea, l’umanità che i giovani allievi sognano per il loro futuro.

Uno spettacolo fortemente correlato all’iniziativa di Momenti di Sollievo.

La serata, infatti, sarà l’occasione per raccontare il primo progetto dell’Associazione Maruzza Liguria Onlus che, insieme alla Fondazione Maruzza Lefebre D’Ovidio Onlus, ha lo scopo di sensibilizzare sull’importanza delle cure palliative e il valore dell’assistenza domiciliare e in Hospice.

Appuntamento dunque il 24 maggio alle ore 20.30 al Centro Civico Buranello.

Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare o inviare un messaggio whatsapp ai numeri 347 5346091 / 379 1088014.