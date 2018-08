Spazio Giustiniani, showcooking di Daniele Spaloghe

GENOVA – Venerdì 13 aprile (ore 19) lo chef Daniel Spaloghe tiene, allo Spazio Giustiniani di piazza dei Giustiniani 30r, uno showcooking d’eccezione, comprensivo di degustazione. Nei giorni successivi, sabato 14 e domenica 15 aprile (dalle 10 alle 21), piazza Giustiniani si trasformerà in un giardino d’avanguardia, in cui i visitatori potranno ammirare la collezione primavera-estate di Emu, e ricevere informazioni e consigli su come arredare la propria casa.

Lo chef Daniele Spaloghe illustrerà le funzionalità della linea Chef Sign di Kitchen Aid, offrendo al pubblico una degustazione delle prelibatezze cucinate. La dimostrazione si inserisce nella prima giornata di presentazione (al via alle 15) della nuova collezione d’arredo primavera estate di Emu, azienda di sensibilità e vocazione internazionale che annovera tra i propri designer professionisti come Arik Levy, Christophe Pillet, Paola Navone e Patricia Urquiola. Una schiera di artisti intenti a divulgare la cultura italiana del vivere all’aperto, producendo design che coniughi il fascino del passato con l’energia del presente. Sabato e domenica, dalle 10 alle 21, la proposta outdoor di Emu renderà piazza Giustiniani un angolo di tradizione, innovazione e qualità, nel quale gli specialisti di Spazio Giustiniani sapranno rispondere a ogni esigenza dei visitatori.

L’ingresso è libero. Per lo showcooking (disponibili 25 posti) è vivamente consigliata la prenotazione via mail a eventi@spaziogiustiniani.com. L’intero evento si svolge venerdì dalle 15 alle 22, sabato e domenica dalle 10 alle 21. Nel caso piovesse, si svolgerà all’interno di Spazio Giustiniani.

Per ulteriori informazioni: eventi@spaziogiustiniani.com, 0100942418.