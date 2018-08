Sorry Boys, dialoghi su un patto segreto

Genova. Sorry boys, di e con Marta Cuscunà, è la terza tappa del progetto sulle Resistenze femminili ed è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti.

Nel giro di pochi mesi, si scatena uno scandalo internazionale e l’attenzione viene puntata tutta su 18 ragazze di una scuola superiore.

Sulla scena, accanto all’autrice/attrice, dodici teste mozze si interrogano sull’accaduto e rimbalzano le proprie colpe: sono gli adulti, i genitori, il preside, l’infermiera della scuola e i giovani maschi, i padri adolescenti. Tutti appesi come trofei di caccia, inchiodati con le spalle al muro da una vicenda che li ha trovati impreparati. Le ragazze non ci sono. Solo se loro mancano lo sguardo può spostarsi sul sistema-ospite in cui questa storia è nata.

Biglietti da 12 euro, inizio alle 20.30 (domenica alle 18.30).