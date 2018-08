Sori Solidale, musica, cabaret e gastronomia per la Gigi Ghirotti

Sori. Quattro giorni per la Gigi Ghirotti. “Sori Solidale”, la rassegna di spettacolo e gastronomia anima la località del Golfo Paradiso dal 25 al 28 agosto.

Giovedì 25 agosto è la serata dedicata ai giovani con numerose band emergenti di ragazzi genovesi: i New Tella, The Rockadelics, Alea, Naim, Simon & Philips Duet, Cartabianca, Early Vibes a far ballare i coetanei sul lungomare di Sori. Ma anche in cucina non mancheranno i ragazzi che, accompagnati dagli esperti organizzatori, saranno in prima fila fra gli stand gastronomici.

Squisiti cibi liguri saranno serviti per tutte e quattro le serate, nell’area pedonale, a partire dalle ore 19: le caratteristiche trofie al pesto, la focaccia al formaggio o le gustose torte salate e molti altri piatti tipici, e come sempre degustazioni di vini guidati dalla delegazione ligure dell’Associazione Italiana Sommelier.

Numerosi gli stand del volontariato che mettono in vendita, i loro manufatti per la raccolta fondi. La Biblioteca civica Italo Calvino sarà presente con un suo gazebo di libri, inoltre SoriSolidale fa parte delle manifestazioni a marchio ecofesta, così come le altre feste che si svolgono a Sori il Comune incentiva l’uso di prodotti ecologici e riciclabili a garanzia di una particolare attenzione all’ambiente.