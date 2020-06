Proprio in data 27 giugno 2020 avrebbe inaugurato la prima edizione del Portofino Foto Festival,

evento dedicato alle arti, ospitato nell’incantevole località di Portofino, gioiello della Liguria e

salotto della riviera. Una manifestazione in cui artisti internazionali si ritrovano a contatto con il

territorio – uno dei luoghi più visitati del mondo – per lanciare un messaggio di salvaguardia del

nostro pianeta attraverso un programma di mostre fotografiche open air.

L’emergenza sanitaria che ci ha colpiti, ha impedito lo svolgimento dell’iniziativa, rimandata al 2021, ma ha reso più forte il presupposto che proprio un anno fa ha dato vita al progetto.

Come messaggio di speranza e di buon auspicio, in previsione della futura prima edizione,

l’Associazione Culturale Twenty14, direttrice artistica e promotrice del festival insieme alla

società milanese Ask4, promuove una serata gratuita che vede la musica come protagonista.

La musica come rinascita dopo questo doloroso silenzio, come arte che necessita della vita

stessa per esprimersi, come linguaggio universale. Un repertorio per pianoforte eseguito da pianista Genovese Bruno Mereu.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Portofino e dalla Regione Liguria, è stata resa possibile

grazie alla sponsorizzazione dell’azienda Piatino e dal contributo del Comune stesso.

Solo piano, Portofino si unisce alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di L. V. Beethoven.

Per prenotazione posti a sedere: https://link.dice.fm/7tQBVJZie7

Supporta il Festival: www.portofinofotofestival.com