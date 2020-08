al Soleluna Village “Jazz sotto le stelle”, concerto bebop del Giulia Rossi Trio,. Possibilità di cenare in spiaggia con menù alla carta di carne e pesce oppure optare per la pizzeria del club. Da molte stagioni il Soleluna è diventato un punto di riferimento stabile per i live estivi nella Riviera di Ponente. La cantante Giulia Rossi, che sarà accompagnata da Dino Cerruti al contrabbasso e Loris Tarantino al piano, interpreterà classici del jazz e dello swing, inclusi standard come “Autumn leaves” e “Summertime”. Il Soleluna è attivo come stabilimento balneare ultra-accessoriato e american bar, ristorante e pizzeria, e disponibile per eventi, feste e party privati .Per info e prenotazioni: 019480285 e la pagina facebook Soleluna Village. Prossimi appuntamenti: il 27 il chitarrista Davide Crisafulli, 28 il blues dei Groove Monkey, 29 spazio allo gipsy della Banda Tsiga, 30 serata Cocoon, 31 “One man live show”, 1 settembre serata “Night fever” al suono delle cover pop rock dei B3